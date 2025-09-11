A notícia que atravessa o Brasil!

Zambelli participa por vídeo em audiência com hacker na Câmara e troca ataques: ‘Mitomaníaco’

Segundo ele, a congressista prometeu dar um emprego, o que não fez.

Por Natan AMPOST

11/09/2025 às 01:24

Notícias do Brasil – A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) participou por videoconferência da oitiva do hacker Walter Delgatti Neto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e trocou acusações com ele durante a sessão. Delgatti disse que a parlamentar pediu para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ordenar a prisão, bloquear os bens e decretar a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, a congressista prometeu dar um emprego, o que não fez, e ainda teria dito que, se ele fosse descoberto, poderia afirmar que foi feito a mando dela.

“Você é um mitomaníaco”, disse Zambelli, que está presa na Itália. Ela ainda questionou a sanidade mental de Delgatti, ao afirmar que ele toma remédios para tratar déficit de atenção. Precisou o presidente da CCJ, Paulo Azi (União-BA), intervir pedindo que cessassem as acusações pessoais.

“Acredita quem quiser acreditar em mim. Quem quiser acreditar em você, acredita. Todo esse processo é baseado no fato de que: ou a pessoa acredita no Walter, ou a pessoa acredita na Carla”, disse Zambelli.

A deputada licenciada recebeu autorização da justiça italiana para participar da oitiva desta quarta-feira, 10, de forma remota.

Zambelli chegou a chorar durante a oitiva após a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) dizer que ela não estava sozinha e que a direita não a abandonou. “Você é uma guerreira e estamos com você”, disse Kicis. Zambelli agradeceu.

Deputados da oposição compareceram em massa e manifestaram solidariedade a Zambelli. A parlamentar licenciada foi chamada de “heroína” pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

No depoimento, Delgatti afirmou que Zambelli pediu a invasão do sistema porque ela “queria desacreditar o sistema de Justiça”. Ele ainda afirmou que recebeu o aval da deputada para denunciá-la caso fosse pego. “Se caso você for pego ou processado, você pode falar que quem mandou fazer isso fui eu”, teria dito Zambelli, segundo Delgatti. “Ela olhou em meus olhos e me disse”, prosseguiu o hacker.

Condenada a dez anos de prisão pela invasão ao sistema do CNJ, Zambelli passa por análise da Câmara sobre a perda do mandato. O processo está na CCJ e depois deve passar pelo plenário. Na atual fase, a comissão ouve testemunhas arroladas pela parlamentar licenciada. Foragida na Itália, Zambelli foi presa no país europeu no final de julho.

