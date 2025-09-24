A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Zambelli reclama de Moraes, mostra foto do filho e chora em depoimento à CCJ

Em agosto, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão por participação, junto ao hacker Walter Delgatti Neto.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 14:02

Notícias do Brasil  – A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) chorou nesta quarta-feira (24/9) durante depoimento à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, no processo que pode levar à cassação de seu mandato parlamentar. Presa na Itália desde maio, onde aguarda julgamento de pedido de extradição para o Brasil, a parlamentar participou da sessão por videoconferência.

Emocionada, Zambelli exibiu uma foto do filho e acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de perseguição política.

“Ele quis atingir toda a minha família, não tem como não ser perseguição. Tirou as redes sociais do meu filho, tirou as redes sociais da minha mãe. E aí quando eu estou aqui na Itália, as despesas eram pagas pelo meu marido. E aí bloquear todas as contas do meu marido, que todo mundo que conhece sabe o policial que ele é”, disse, às lágrimas.

Condenação e defesa

Em agosto, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão por participação, junto ao hacker Walter Delgatti Neto, na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além da pena, os ministros determinaram a perda do mandato parlamentar.

A deputada nega que esteja foragida, afirmando que vive em exílio. “Eu não estou foragida, eu estou exilada. A prisão que estou é administrativa, não é por eu ter cometido algum crime aqui na Itália. Nós já estamos em processo de definir se o julgamento que sofri no Brasil foi justo ou injusto, que é o que a CCJ também está analisando”, declarou.

Tramitação do processo

O processo de cassação de Zambelli está em curso na CCJ e, posteriormente, seguirá para análise e votação no plenário da Câmara. Nas últimas semanas, o colegiado ouviu testemunhas de defesa, entre elas o hacker Walter Delgatti Neto e o ex-assessor do TSE Eduardo Tagliaferro, que afirmou que Moraes solicitava relatórios sobre as redes sociais da parlamentar.

A decisão final sobre a cassação deve ser tomada pelos deputados em plenário após o parecer da CCJ.

