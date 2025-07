Zambelli se pronuncia após prisão na Itália: “Me apresentei com alma limpa e coração tranquilo”

Notícias do Brasil – Após a confirmação de sua prisão em Roma, a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou um pronunciamento público nesta terça-feira (29/7) em que afirma ter se apresentado voluntariamente às autoridades italianas, com “alma limpa” e “coração tranquilo”. Em tom de desafio, a ex-parlamentar declarou estar “muito segura” de sua decisão e fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), em especial ao ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de agir de forma “ditatorial”.

Zambelli ressaltou sua confiança na Justiça italiana, dizendo que pretende buscar justiça no país europeu, que considera mais democrático que o Brasil. “A Itália é um país justo e democrático, ao contrário da autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas da Suprema Corte”, disse.

A ex-deputada voltou a afirmar ser inocente no processo em que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao lado do hacker Walter Delgatti. Segundo ela, a condenação baseou-se unicamente no depoimento de um “mentiroso” que teria mudado suas declarações diversas vezes. “O que é isso senão uma perseguição política?”, questionou.

Zambelli também reiterou que pretende permanecer na Itália e cumprir eventuais penas no país, caso sejam impostas. “Se houver pena a cumprir, será aqui, num país em que acredito. Um país justo”, afirmou. Ela finalizou sua declaração com uma mensagem de fé, força e resistência política: “As adversidades me tornaram mais forte. Não desista, resista.”

A ex-parlamentar está detida desde a manhã de terça-feira, após pedido de extradição feito pelo governo brasileiro, com base na decisão do STF. Zambelli tem cidadania italiana e, segundo aliados, ingressou com pedido de asilo político para evitar ser repatriada ao Brasil.