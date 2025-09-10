Zambelli teria prometido assumir responsabilidade por ataque ao CNJ, diz hacker

Notícias do Brasil – Durante depoimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (10/9), o hacker Walter Delgatti Neto declarou que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) teria se comprometido a assumir a culpa pela tentativa de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso a ação fosse descoberta.

“‘Se caso você for pego ou processado, pode falar que quem mandou você fazer isso fui eu. Eu assumo isso’. Ela me deu essa garantia”, relatou Delgatti, conhecido como o hacker de Araraquara, durante a oitiva. Ele ganhou notoriedade ao divulgar mensagens envolvendo autoridades da Operação Lava Jato.

Zambelli participou da sessão por videoconferência. Ela está atualmente presa na Itália, onde aguarda decisão sobre um pedido de extradição, após ter deixado o Brasil.

A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A decisão também determinou a perda de seu mandato, mas a Câmara ainda não realizou a cassação.

Em 2023, Zambelli e Delgatti se tornaram réus na Suprema Corte por envolvimento na invasão ao sistema do CNJ. Ambos também respondem por falsidade ideológica, acusados de inserir documentos falsos na plataforma eletrônica do órgão.