A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Zambelli teria prometido assumir responsabilidade por ataque ao CNJ, diz hacker

Declaração foi feita por Walter Delgatti Neto durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Por Fernanda Pereira

10/09/2025 às 12:07

Ver resumo
Zambelli teria prometido assumir responsabilidade por ataque ao CNJ, diz hacker

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Notícias do Brasil – Durante depoimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (10/9), o hacker Walter Delgatti Neto declarou que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) teria se comprometido a assumir a culpa pela tentativa de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso a ação fosse descoberta.

PUBLICIDADE

“‘Se caso você for pego ou processado, pode falar que quem mandou você fazer isso fui eu. Eu assumo isso’. Ela me deu essa garantia”, relatou Delgatti, conhecido como o hacker de Araraquara, durante a oitiva. Ele ganhou notoriedade ao divulgar mensagens envolvendo autoridades da Operação Lava Jato.

Zambelli participou da sessão por videoconferência. Ela está atualmente presa na Itália, onde aguarda decisão sobre um pedido de extradição, após ter deixado o Brasil.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Nikolas Ferreira enxerga esperança em voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A decisão também determinou a perda de seu mandato, mas a Câmara ainda não realizou a cassação.

Em 2023, Zambelli e Delgatti se tornaram réus na Suprema Corte por envolvimento na invasão ao sistema do CNJ. Ambos também respondem por falsidade ideológica, acusados de inserir documentos falsos na plataforma eletrônica do órgão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Fux pede suspensão de todo processo sobre golpe contra Ramagem

Ministro é o terceiro a proferir voto, após Moraes e Dino.

há 5 minutos

Manaus

Delegado Péricles detona fala do presidente da Colômbia em Manaus sobre ‘legalização de drogas’

Deputado disse que Gustavo Petro tem envolvimento com o narcotráfico e a defesa de legalização é por interesses pessoais.

há 18 minutos

Manaus

Vídeo mostra que atuação rápida da Guarda Municipal e PM evitou invasão em massa no #SouManaus

A atuação rápida das forças de segurança garantiu a tranquilidade e a proteção do público durante o evento no centro histórico.

há 32 minutos

Amazonas

Trabalhador perde a vida ao ser prensado por toras de madeira no interior do Amazonas

Veículo carregado com toras de madeira despenca em curva e vítima não resiste aos ferimentos.

há 52 minutos

Polícia

Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros em Manacapuru

Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros em Manacapuru.

há 1 hora