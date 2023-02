Apresentador Sikêra Jr tem melhora e deixa UTI em Manaus

Redação AM POST*

A esposa do apresentador, Sikera Jr, do Alerta Nacional, divulgou nota nesta sexta-feira (24) falando sobre melhora no estado de saúde dele que está internado em hospital particular de Manaus desde o dia 12 de fevereiro, com Otite, que é uma infecção grave da pele do canal auditivo, geralmente causada por bactérias.

“Agora, estamos muito felizes em dizer que ele está se sentindo muito melhor, recebeu alta dos cuidados intensivos, está no apartamento do hospital e em breve voltará as suas atividades profissionais”, diz comunicado.

Laura Peixoto, havia dito antes que os médicos decidiram sedar o apresentador “para que as medicações façam efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital”.