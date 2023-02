Assista: Buiú do Coroado reaparece nas redes sociais e fala sobre sua rotina em clinica de reabilitação em SP

Redação AM POST*

Daniela Monteiro, a Buiú do Coroado, de 26 anos, reapareceu meses depois de sua internação em uma clínica de reabilitação em São Paulo paga pelo humorista Tirullipa, que acabou conhecendo a história da amazonense através do repórter Roosevelt Pinheiro. Ela virou um fenômeno nas redes sociais e está internada desde outubro do ano passado.

No vídeo, ‘Buiú’ surge com aparência mais saudável e responde perguntas sobre sua rotina na reabilitação e as atividades que mais gosta de fazer no local.

“Eu estudei, merendei, trabalhei na casa”, diz a jovem.