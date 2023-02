Assista: Influencer de Manaus, Magrinha Ellen se revolta com páginas de fofoca por tirarem fala de contexto: “bando de ridículos”

Redação AM POST*

A digital influencer, Magrinha Ellen, se revoltou com páginas de fofoca de Manaus, no Instagram por, segundo ela, tirarem uma fala sua de contexto o que fez com que internautas lhe atacassem em sua rede social. Ela explicou o comentário que fez sobre as festas Rave e criticou as paginas por repercutirem isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a publicação que ela se refere:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eles adoram pegar as coisas bem pequenininha e postar no site de fofoca. Em momento nenhum eu falei que eu sou uma estrela, que eu não poderia ser filmada. o que eu falei é que eu tinha falado sobre a vibe da Rave porque lá tu nação via ninguém filmando e expondo ninguém. Eu não falei para as pessoas não me filmarem não que eu não sou nenhuma estrela. Quando foi que eu falei que queria ir para a Rave porque lá ninguém filma, ninguém expõe?”, declarou.

“Vão para a casa do caralh* vão procurar biscoito na casa do caralh*”, disparou ela exaltada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista: