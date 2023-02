Gisele Bündchen fatura R$ 57 mil por minuto em presença VIP e choca funcionários de camarote que ganharam R$ 200 pela noite

Redação AM POST*

A modelo Gisele Bündchen compareceu ao camarote da Sapucaí pela marca de cervejas Brahma e faturou R$ 57 mil por minuto em que esteve no carnaval carioca e chochou funcionários que ganharam R$200 pela noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O montante total que Gisele Bündchen desembolsou foi de US$ 2 milhões, ou R$ 10,3 milhões, conforme relato do jornal O Globo.

A modelo brasileira seguiu as responsabilidades contratuais e subiu pela rampa, posou para fotos, permaneceu 3 horas no camarote e bebeu somente água. Bündchen não falou com a imprensa mas conversou com uma faxineira que a abordou no evento.

Gisele chegou acompanhada da irmã e de amigas e escoltada por seguranças. É a primeira vez que vai ao carnaval do Rio de Janeiro desde 2011.