Jojo Todynho rebate críticas sobre look com bumbum à mostra

Jojo Todynho usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após usar um look ousado para curtir os desfiles da escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a funkeira usou uma calça jeans que deixava o bumbum à mostra.

Nos stories, a campeã de A Fazenda 12 debochou das mensagens. “Uma raba dessas e você acha que eu vou esconder? Sou privilegiada, meu bem”, disse Jojo. “Quem se incomode que tampe a sua. E é isso”, finalizou.

Solteira desde o fim do casamento com Lucas Souza, a cantora aproveitou a folia, mas evitou a imprensa. No camarote, a cantora foi abordada por jornalistas que estavam no local e chegou a ser questionada por uma repórter sobre a polêmica envolvendo a mãe – ela anunciou processo para retirar o nome da mãe da certidão de nascimento. Jojo, porém, respondeu que não falaria e seguiu para uma área reservada do camarote e não deu entrevistas.