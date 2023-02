Substituto de Sikera Jr no Alerta Nacional fala sobre estado de saúde do apresentador após cobrança do público

Redação AM POST*

Após cobrança do público, o jornalista Luiz Rodrigues, que substitui Sikera Jr no comando do programa Alerta Nacional, falou nesta quarta-feira (22) sobre o estado de saúde do apresentador que está internado em hospital particular de Manaus desde o último dia 12 de fevereiro com Otite, que é uma infecção grave da pele do canal auditivo, geralmente causada por bactérias.

“Nós estamos de volta aqui nessa missão de substituir o nosso querido Sikera Jr que segue se recuperando. Muita gente preocupada, perguntando. Pessoal, ele está se recuperando, em breve ele vai retornar aqui para o comando do nosso Alerta Nacional. Logo, logo nós comemoraremos a vitória do nosso Si, Si e a recuperação dele”, explicou Luiz.

“Você que está ai do outro lado mande energia positiva, faça sua oração que o homem está voltando”, completou.

De acordo com Laura Peixoto, esposa de Sikera, os médicos decidiram sedar o apresentador “para que as medicações façam efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital”.

Sem a presença do apresentador Sikêra Jr., o Alerta Nacional da RedeTV!, tem registrado baixa audiência.