‘99% das coisas que ela falou eram mentira’, afirma ex-marido de Simaria ao detonar cantora em entrevista

Em uma entrevista que foi ao ar no programa ‘Fofocalizando’ do SBT desta quinta-feira, 31, Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria, conversou com o jornalista Leo Dias. Durante o bate-papo, o espanhol falou sobre a disputa judicial que trava com a cantora desde 2021.

Segundo ele, a cantora tinha uma vida muito corrida por conta das viagens a trabalho. Simaria não tinha tempo para o casamento e os filhos. O espanhol também afirmou que a artista mentiu sobre a separação.

“Sabe como é a vida de uma artista, né. Viagem constante, compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente, que era referência diária dos meus filhos era eu. Simaria criou na capacidade dela”, disse o espanhol.

“99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou, fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo (na Espanha), família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no brasil”, afirmou.

Vicente decidiu abrir o jogo sobre as acusações realizadas pela sertaneja, que incluem um suposto golpe de R$ 5 milhões. O homem lamentou também ter perdido contato com os filhos do casal.

“Cinco milhões? Eu nunca tive essa quantia. Nunca assessorei a Simaria com essa quantidade. A quantidade que a gente colocou na partilha e que de fato é que eu assessorava ela era uma quantia de 2,5 milhões, que é bem a metade”, relatou.

“Você acha que meus filhos ligavam para quem quando eu saí de casa? Para mim. Apesar de hoje o relacionamento estar um pouco deteriorado, mas você acha que minha filha ligava pra quem quando tinha pesadelo? Para mim… Normalmente quando se separa uma das grandes prioridades é que as crianças continuem com a rotina deles e isso foi quebrado. Tem dois anos que eu não consigo mais trazer eles aqui”, finalizou o ex-marido da cantora.

Redação AM POST