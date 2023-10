A Fazenda 15: Após treta feia entre Jenny e Rachel Sheherazade, Record cancela a roça desta quinta

Os fãs do reality show “A Fazenda 15” foram surpreendidos nesta quinta-feira (19) com um anúncio inesperado no site do R7. Segundo o comunicado oficial, a roça da semana, que envolvia os participantes André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa, foi cancelada. A decisão de interromper a votação foi tomada após uma tumultuada confusão que envolveu Rachel Sheherazade e Jenny Miranda.

O episódio teve início com a definição das tarefas na fazenda, quando a fazendeira da semana, Jenny Miranda, atribuiu a Rachel Sheherazade a responsabilidade de cuidar das ovelhas. No entanto, Rachel recusou a tarefa, alegando não estar em condições de realizá-la, devido a sua participação em tarefas anteriores e ao cansaço resultante das mesmas.

A recusa de Rachel levou a uma discussão acalorada entre as duas, com acusações mútuas e desentendimentos. Em meio à tensão, Jenny ameaçou mandar Rachel dormir na sala, e esta, por sua vez, disse que dormiria na cama da rival.

A disputa continuou nas redes sociais, onde os telespectadores do programa expressaram suas opiniões e críticas. O episódio acabou resultando em uma punição para as participantes, com a suspensão do gás na casa por 48 horas.