‘A Fazenda 15’: Jenny Miranda tenta desistir do reality, mas erra o sino para anunciar a desistência

A fazendeira Jenny Miranda, de 36 anos, tentou deixar o reality ao tocar um sino nessa terça-feira (10). A peoa, que está insatisfeita com o andamento das coisas, quase se tornou a primeira participante a desistir de A Fazenda 15.

Apesar da tentativa, Jenny bateu o sino errado para anunciar a desistência. Ao invés de tocar o sino que fica fora na área dos animais, ela soou o que fica do lado da porta da entrada. Este é usado pelos participantes que retornam da Roça ou vencem uma prova.

Após o ocorrido, as câmeras foram cortadas e no retorno da transmissão, Jenny foi vista desabafando. “Quando eu bati o sino, ela foi lá fora, me abraçou. Mas tô com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele acha que eu abandonei ele”, disse.

Redação AM POST