A Fazenda 17: Aliadas de Martina afirmam que se peoa beber vai partir para agressão com Tamires

Notícias Caiu na Rede – A madrugada desta quarta (24) seguiu repercutindo na sede após a primeira formação de Roça de A Fazenda 17. O clima azedou de vez: algumas duplas de rivais partiram para o confronto direto, e os ânimos ficaram à flor da pele entre os peões.

Preocupado com o histórico de tretas de Martina “na cidade grande”, Nizam alertou as amigas da influenciadora sobre o que pode vir a acontecer no reality. Segundo ele, Martina tem comportamento explosivo e precisa ser monitorada quando há bebida alcoólica envolvida. Nizam relembrou que já participou de um reality com a peoa — ocasião em que ela foi expulsa após agredi-lo. Diante do embate acalorado entre Martina e Tàmires, aconselhou Maria e Michelle: “Prestem atenção na Martina na próxima festa”.

Cautelosa com a amiga, mas receosa de intervir, a jornalista ponderou: “Se a gente entra no meio da briga, não dá”. A loira concordou: “Dá só para tentar tirar”. Percebendo o consenso de manter distância, Michelle foi taxativa: “Eu não vou entrar [na briga]. Não dá para mim, não estou nem envolvida”.

Nizam reconheceu o limite: “Eu tenho que tomar o dobro de cuidado em entrar em uma briga de mulheres, não posso”. Baseando-se no que conhece de Martina, Maria avaliou: “Ontem, eu sabia que ela não ia para cima [de Tàmires], mas se ela beber, vai”. Experiente no assunto, o influenciador previu: “Vai jogar bebida na cara” e tentou delimitar os danos: “Ela pode fazer o que quiser, xingar, cuspir, só não encosta”.

O episódio acendeu o alerta para a próxima festa, quando o consumo de álcool costuma elevar ainda mais as tensões entre os participantes.