A Fazenda 17: Durante dinâmica Kathy Maravilha escolhe Tamires Assis como aliada para chegar até a final do reality

A Fazenda 17 estreiou nesta segunda-feira (15) na Record TV, com 26 participantes e duas figuras “infiltradas”.

Por Beatriz Silveira

15/09/2025 às 22:23 - Atualizado em 15/09/2025 às 22:28

Notícias Caiu na Rede –  Tarde de rachaduras e promessas no jogo: durante uma dinâmica, Kathy Maravilha não hesitou e cravou Tamires Assis como sua aliada para chegar até a final.

Sem rodeios, a escolha coloca Tamires no centro das estratégias e turbina o nome de Kathy como jogadora que sabe se posicionar quando as cartas estão na mesa. Em realities, alianças públicas costumam virar termômetro de poder: quem tem com quem contar sobrevive aos paredões de opinião e às curvas das dinâmicas.

Leia também: Amazonense Tamires Assis é confirmada em A Fazenda 17

Em 2025, o nome de Tamires voltou aos holofotes quando ela denunciou Davi por violência psicológica. De acordo com a imprensa baiana, o Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou a acusação e tornou o ex-BBB réu no caso.

A Fazenda 17 estreiou nesta segunda-feira (15) na Record TV, com 26 participantes e duas figuras “infiltradas” com missões secretas nos primeiros dias de jogo — dinâmica que promete mexer com a disputa. Adriane Galisteu segue no comando do programa.

