Advogada esclarece vídeo de agressão envolvendo Patixa Teló: ‘estava em surto’

Advogada da família esclarece que episódio foi motivado por surto psicológico e pede mais empatia diante da condição de saúde da influenciadora.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 16:41 - Atualizado em 08/09/2025 às 16:48

Notícias Caiu na Rede – Um vídeo envolvendo a influenciadora amazonense Patixa Teló, que tem Síndrome de Down, ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (8). Nas imagens, ela aparece agredindo uma mulher dentro de um ônibus, o que gerou inúmeras reações entre internautas.

Na tarde de hoje, a advogada da família, Simone Batista, esclareceu que a mulher agredida no vídeo é Saionara, irmã e curadora legal de Patixa. Segundo a defensora, o episódio aconteceu quando a influenciadora foi informada de que retornaria a Manaus após alguns dias no Projeto Rancho do Maia, iniciativa do também influenciador Carlinhos Maia. Nesse momento, Patixa teria apresentado um surto psicológico.

Leia mais: Patixa Teló é flagrada agredindo mulher em van após Rancho do Maia; assista

“Patixa estava retornando do Rancho do Maia e a pessoa que aparece no vídeo é a sua irmã Saionara, que é sua curadora. Ao ser comunicada de que voltaria para Manaus, ela teve aquele pequeno surto. Pedimos a todos mais empatia. Patixa, além de ser portadora de Síndrome de Down, possui outros diagnósticos psiquiátricos e estava em um momento de crise”, afirmou Simone.

Leia mais: Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

A gravação dividiu opiniões nas plataformas digitais. Enquanto alguns criticaram a influenciadora, a maioria mostrou compreensão diante de sua condição de saúde. “Era pra pessoa que filmou e divulgou isso ter tido empatia também, né? Palhaçada só pra expor a próxima”, comentou uma usuária.

A advogada reforçou ainda que comentários ofensivos apenas ampliam o sofrimento da família. “Esse tipo de exposição negativa só agrava uma situação que já é difícil para todos nós”, destacou.

