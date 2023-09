Advogada que processou Luísa Sonza por racismo desabafa

A advogada Isabela Macedo, que processou a cantora Luísa Sonza por racismo, desabafou através do seu Instagram. Ela contou que foram os momentos difíceis e explicou sobre os contatos da imprensa no início do caso em 2020, e a quantidade de pessoas tentando entrar na audiência on-line em 2022.

Ela afirmou que viveu um dos momentos mais difíceis da vida até hoje mas agradeceu

“Vivi um dos momentos mais por ter sido sempre acompanhada psicologicamente. “Hoje vejo que aquele momento se fez necessário, pois com ele amadureci muito”, escreveu a advogada.

A representante de Isabela afirmou que as partes chegaram a um acordo “satisfatório” e que atendeu a todos os seus pedidos. O caso, aberto em 2020, foi arquivado no dia 16 de agosto deste ano e voltou à tona nos últimos dias.

” O que eu pensava já ter ficado para trás, visto que o processo já estava arquivado, veio à tona. E mais uma vez me trouxe as dores, as quais estou tratando ainda. Contudo, quero, e preciso, virar essa página”.

“A quem me enviou mensagem de apoio, obrigada! E a quem me envia as centenas de mensagens de ódio, obrigada também. Não irei desativar minhas redes sociais desta vez, pois eu, além de gostar de estar aqui, compartilho informações importantes para os trabalhadores e seus familiares que sofreram acidentes de trabalho”, finalizou.

O caso de racismo teria ocorrido em 2018, quando ambas estavam em uma festa em Fernando de Noronha. Já a notícia veio à tona em 2022, quando uma audiência foi suspensa.

*Redação AM POST