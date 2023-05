Advogado pergunta se viúva e Gugu tinham relações sexuais e gera tumulto em audiência

Na segunda-feira, dia 22 de maio, ocorreu uma audiência relacionada à ação movida por Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, em busca do reconhecimento da união estável com o apresentador, a fim de obter direitos sobre a herança. Durante a sessão no tribunal, houve um princípio de tumulto.

A confusão teve início quando o advogado Dilermando Cigagna, representante da irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e dos sobrinhos dele, que foram incluídos no testamento, solicitou ao juiz que fizesse a seguinte pergunta a Rose: “Rose afirma que eles viviam como marido e mulher. Eles mantinham relações sexuais?”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rose respondeu afirmativamente. No entanto, insatisfeito com a resposta, o advogado prosseguiu: “Quantas vezes, nos 20 anos em que viveram juntos sob o mesmo teto?”.

De acordo com relatos obtidos pela jornalista Mônica Bergamo, da coluna da Folha de S. Paulo, a partir desse momento, uma confusão generalizada se instalou no tribunal. O advogado de Rose, Nelson Willians, interrompeu Dilermando, afirmando que a pergunta era “impertinente” e questionou o advogado da família de Gugu se ele mantinha relações sexuais com sua esposa Ângela, presente na audiência.

Conforme a lei, a união estável é reconhecida quando duas pessoas se unem para formar uma família, sendo que a frequência das relações sexuais não é um critério para determinar a existência ou não dessa união.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do tumulto, o juiz alertou que perguntas impertinentes seriam desconsideradas. No entanto, Rose levantou-se e manifestou o desejo de continuar respondendo à pergunta formulada pelo advogado. “Posso responder?”, indagou ela, obtendo a permissão do juiz. “Nós ficávamos juntos quando tínhamos vontade”, declarou a mãe dos filhos do apresentador.

Redação AM POST