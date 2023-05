Agenor Tupinambá diz que namorado não o traiu e afirma que continuará romance: “Vamos ficar juntos”

Redação AM POST

Influencer Agenor Tupinambá, 23 anos, conhecido nas redes sociais pelas polêmicas envolvendo a capivara Filó, se pronunciou após vazar na web suposta traição de seu namorado, Lucas Leite, com quem tem relacionamento a distancia há 1 anos. Nesse domingo (14), ele mostrou encontro com o rapaz que veio de outro estado para vê-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após polêmica viralizar nas redes sociais, Agenor deu entrevista para a colunista Fábia Leite, do Metrópoles, e negou ter sido traído pelo amado.

“Fiquei com outra pessoa, pois estava solteiro, assim como ele”, disse Tupinambá, mesmo após ter anunciado que estava há um ano namorando virtualmente com Lucas.

A suposta traição veio à tona quando um influenciador disse que Lucas estava namorando com outro rapaz até o final de 2022, sendo impossível ele e Agenor terem 1 ano de relação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O influenciador contou que após viralizar a situação ele postou que estava “sem chão” não pela traição, pois não aconteceu, mas por ver fotos e vídeos de Lucas com outra pessoa: “Eu nem fazia ideia de que ele tinha ficado com aquele menino. Mas ver as fotos e os vídeos me magoou, me deixou pra baixo”.

Relacionamento

Segundo o amazonense, os dois se conheceram, sim, há um ano, pela internet e começaram um relacionamento à distância. Porém, o universitário afirmou que não houve traição por parte do namorado pois tiram idas e vindas nesse período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu e Lucas (ambos de 23 anos) nos conhecemos pela internet, em novembro de 2021, e ficamos nos falando. Daí, começamos a namorar. Em junho do ano passado, ficamos afastados por um mês, mas resolvemos tentar de novo. No final de outubro, a gente terminou. A distância não favorecia. Então, prometemos que se um dia fosse para acontecer, ia acontecer”, começou ele.

“Cada um seguiu sua vida nesse tempo. Confesso que também fiquei com outra pessoa, pois estava solteiro, assim como ele. Lucas ficou com esse rapaz nesse tempo. Depois que ele terminou o relacionamento, a gente voltou a se falar e voltamos a namorar, no fim de abril. E aí, no último dia 13, ele decidiu vir pra cá pra gente se conhecer, finalmente”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o futuro da relação, o amazonense afirma que o casal vai continuar o namoro e morar juntos.

“A gente conversou bastante sobre nosso relacionamento. Amar não e só estar junto, beijar, essas coisas, tem uma responsabilidade muito grande. E vamos ficar juntos a partir de agora, chega de distância”, declarou, contando que os dois vão morar juntos. No contato do celular de Agenor, inclusive, o telefone de Lucas está como “Amor”. Que fotos!