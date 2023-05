Agenor Tupinambá se pronuncia após vazar na web que ele está sendo traído pelo namorado

Redação AM POST*

O influencer, Agenor Tupinambá, 23 anos, conhecido nas redes sociais pelas polêmicas envolvendo a capivara Filó, se manifestou com comentário nas redes sociais após vazar na web que está sendo traído pelo seu namorado, Lucas Leite, com quem tem relacionamento a distancia há 1 anos. Nesse domingo (14), ele mostrou encontro com o o rapaz que veio de outro estado para vê-lo.

Com a divulgação do relacionamento surgiu nas redes sociais vídeo de um homem acusando Lucas Leite de ter traído Agenor pois estaria namorando outra pessoa no fim de 2022.

“O seu calendário Lucas tem o que, semanas? Porque até esses dias vocês está aqui namorando o David no Mato Grosso. O garoto passou a virada do ano junto com todo mundo aqui, com meu grupo de amigos todos, e agora tá há um ano namorando com o moço da capivara. Dá uma estudada Agenor, uma analisada ai”, revelou.

“Estou sem chão”, disse Agenor em comentário nas redes sociais após repercussão do assunto em páginas de fofoca.

🚨VEJA: Após viralizar na internet que está sendo traído pelo namorado, Agenor se pronuncia: "Tô sem chão". pic.twitter.com/52kYA5L75l — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2023