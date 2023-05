Alessandra Negrini posa de lingerie preto e enlouquece fãs

Nessa quarta-feira, 18, Alessandra Negrini, de 52 anos, posou de lingerie preta e enlouqueceu os fãs. Ela sensualizou de costas para um espelho.

Em um carrossel com 3 fotos no Instagram, a atriz aparece em selfies com um espelho ao fundo, mostrando a roupa íntima que usa. Os seguidores não pouparam elogios a Negrini..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Alessandra Negrini não vai parar enquanto não seduzir todas as pessoas do país. Hoje ela foi covarde no Instagram”, disse um seguidor. “Era essa mulher e um copo d’água, Alessandra Negrini saiba que você abala minhas estruturas”, elogiou outra.

Redação AM POST