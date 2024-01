Alexandre Correa contesta laudo pericial sobre lesão de Ana Hickmann e pede anulação na Justiça

Em uma reviravolta nos desdobramentos do caso envolvendo a agressão à apresentadora Ana Hickmann, seu ex-marido, Alexandre Bello Correa, impugnou o laudo pericial que analisa a lesão sofrida por Hickmann. Segundo fontes exclusivas da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Correa afirma que o laudo, que deveria embasar o processo, não está correto e, portanto, não deve ser levado em consideração.

O grande embate gira em torno do fato de o laudo pericial não estar em conformidade com o Manual de Perícias Técnicas para Magistrados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alega-se que o documento está incompleto, sem o suporte de fotografias, exames ou outros meios de prova que poderiam confirmar a veracidade da lesão alegada por Ana Hickmann. A especificidade da região do corpo atingida também é questionada, pois o laudo não determina se o trauma ocorreu no cotovelo direito ou esquerdo, tornando a avaliação frágil e inconclusiva.

O documento ressalta que a vítima não foi submetida a um exame clínico pelo perito para confirmar a suposta lesão corporal. Além disso, o advogado de Correa, Enio Martins Murad, ironicamente destaca que menos de 24 horas após o incidente, Ana Hickmann celebrou o aniversário de seu sobrinho, onde teria dançado, bebido e segurado a criança nos braços, que estariam lesionados. Correa busca comprovar que o laudo é nulo e que Hickmann não sofreu qualquer lesão.

Essas alegações, se aceitas pela Justiça, podem ter impacto significativo no curso do processo, alterando sua direção de maneira substancial. O exame de raio-X ao qual tivemos acesso indica a ausência de lesões ósseas agudas aparentes em Ana Hickmann, que foi aconselhada a utilizar uma tipoia para o braço machucado. O exame de imagem foi realizado no cotovelo esquerdo.

A situação ganha ainda mais complexidade com a recente decisão da Justiça em resposta à medida cautelar de urgência de Correa, que pedia que Ana Hickmann cessasse qualquer menção ao episódio de violência doméstica. A juíza Andrea Leme Luchinia negou o pedido, afirmando ser inviável presumir ou antecipar comentários sobre o processo em vídeos ao vivo em plataformas digitais.

Diante desses eventos, a batalha judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa parece longe de chegar a um desfecho.

Redação AM POST