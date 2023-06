Alexandre Frota revela suposto assédio de Wolf Maia nos bastidores de novela

O ex-deputado Alexandre Frota surpreendeu ao fazer uma revelação polêmica, alegando ter sido assediado pelo ex-diretor da Globo, Wolf Maia, durante as gravações da novela “Livre Para Voar” em 1984. Frota relatou que Maia o convidou para ir ao seu quarto e solicitou que ele tirasse a calça.

Em uma entrevista ao podcast “Não é Nada Pessoal”, Frota descreveu a situação desconfortável que teria vivenciado: “Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas, onde estávamos gravando a novela. Ele me chamou para ir ao seu quarto e fez esse pedido absurdo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. Eu fiquei chocado e rapidamente me afastei, dizendo: ‘Wolf, você está louco?’. Saí imediatamente do quarto”.

Em resposta às acusações, Wolf Maya decidiu se posicionar publicamente e negar veementemente o ocorrido. Em uma entrevista ao site de Hugo Gloss, o ex-diretor da Globo mencionou os trabalhos que realizou com Frota e reforçou que nunca precisou de qualquer envolvimento sexual com o ator para colaborar com sua carreira.

“No passado, o Alexandre fez seus melhores trabalhos como ator comigo, e nunca precisei me envolver sexualmente com ele para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos, inclusive os de Brasília”, afirmou Maya.

Essas acusações levantam um debate importante sobre o assédio sexual nos bastidores da indústria do entretenimento. É fundamental que casos como esse sejam investigados e tratados com seriedade, garantindo a segurança e integridade de todos os profissionais envolvidos.

