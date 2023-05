Amanda Meirelles dispensa equipe que tentou cortar laços com Cara de Sapato

Na madrugada desta sexta-feira, 26, Amanda Meirelles dispensou toda a equipe que trabalhou em suas mídias sociais durante a sua estadia no BBB 23. Um dos principais motivos para o ocorrido seria Antônio Cara de Sapato, com quem viveu uma relação platônica no reality show.

Assim que saiu do programa, a médica foi aconselhada pelos colaboradores a desvincular sua imagem da do lutador que foi expulso do Big Brother Brasil 23 por importunação sexual.

Amanda estava incomodada com o desempenho da equipe nas redes sociais antes disso. No entanto, ela ficou saturada com os deslizes e a insistência da equipe em quererem que ficasse longe de Sapato quando vazou um áudio de uma das pessoas da equipe.

“A pessoa estava falando mal dele, da família dele, da família e amigos dela, que amam o Sapato, dando a entender que, depois que ela fosse morar em São Paulo, seria mais fácil convencê-la a se desvencilhar”, disse uma fonte ao jornal Extra.

Redação AM POST