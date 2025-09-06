Amazonense é pedida em casamento durante jogo da NFL em São Paulo e viraliza nacionalmente

Notícias do Amazonas – A itacoatiarense e ex-Miss Mundo Amazonas, Priscilla Rebelo, protagonizou um momento emocionante neste fim de semana em São Paulo. Durante a partida da NFL, o namorado de Priscilla, Luis Paulo, surpreendeu a social media com um pedido de casamento que acabou viralizando nas redes e na televisão nacional, sendo exibido pelo SporTV e pelo canal GE TV, do YouTube.

Emocionada, Priscilla compartilhou o registro do momento em suas redes sociais:

“SIMMM, MIL VEZES SIMMMM! Um novo capítulo para nossa ‘Love Story’ e que venham todos os próximos capítulos, porque ao seu lado eu quero escrever a eternidade. Eu te amo muito! Eu fui ao banheiro e ele arquitetou tudo, gente, foi muito mais incrível do que já sonhei um dia. @taylorswift estamos noivaaas!”, escreveu a ex-miss em seu instagram @pryrebelo.

Priscilla Rebelo foi coroada Miss Mundo Amazonas em 2012 e se destaca em Itacoatiara tanto por sua trajetória nos concursos de beleza quanto por sua atuação como digital influencer. Atualmente, atua como social media e é reconhecida pelo engajamento e influência nas redes sociais.

O pedido de casamento, realizado em um dos maiores eventos esportivos do mundo, chamou atenção e consolidou o momento como inesquecível para a itacoatiarense, que agora se prepara para um novo capítulo em sua vida pessoal.