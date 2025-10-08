Amazonense relata affair e diz que não culpa Carlinhos Maia: “A gente não tinha nada”

Notícias Caiu na Rede – Clícia Macheleny detalhou, nesta quarta-feira (8/10), no “Camarote da Fofoca”, o envolvimento que mantinha com o estudante de Educação Física apontado como o affair que viajou com Carlinhos Maia. Segundo ela, os dois estavam “ficando” havia pouco mais de um mês, período anterior à circulação pública das informações. Ao narrar o caso, Clícia afirmou que Carlinhos “achou” o rapaz e que, a partir daí, recebeu do próprio estudante o acesso a conversas configuradas como de visualização única.

De acordo com Clícia, o rapaz dizia que não ficava com homens e, mesmo assim, mostrou imagens e mensagens que a fizeram entender melhor a situação. A influenciadora disse não ter sentido raiva de Carlinhos Maia em nenhum momento. Para ela, o foco estava na falta de clareza do relacionamento que mantinha com o estudante, especialmente quando os rumores vieram à tona.

Ainda no relato, Clícia contou que, ao final, ouviu do affair que ele não devia explicações sobre o que fazia, porque “a gente não tinha nada”. A fala reforçou a percepção de que o vínculo entre os dois não havia sido definido, mesmo com encontros ao longo de mais de um mês.

Com isso, Clícia buscou delimitar sua versão: reconheceu que havia proximidade com o estudante, reiterou que soube das conversas de visualização única por ele, e deixou claro que não responsabiliza Carlinhos Maia pelo desfecho. O relato concentrou-se na maneira como tudo foi exposto e em como a falta de compromisso formal influenciou as expectativas sobre o affair.