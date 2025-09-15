A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonense Tamires Assis é confirmada em A Fazenda 17

A “cunhã-poranga” se tornou conhecida ao ter um affair polêmico com Davi Brito, ex-BBB.

Por Beatriz Silveira

15/09/2025 às 21:47

Notícias Caiu na Rede – Tamires Assis, influenciadora e dançarina de boi-bumbá ligada ao Boi Garantido, está participando do reality A Fazenda 17. Natural de Manaus, ela tem 32 anos, atua como guia do levantador de toadas David Assayag ela já havia sido citada como uma das favoritas a assumir o posto de cunhã-poranga no Festival de Parintins.

Ela ganhou projeção nacional em 2024 após um breve envolvimento com Davi Britto, vencedor do BBB 24 — os dois chegaram a trocar um selinho em transmissão ao vivo e foram vistos em clima de romance.

Leia também: Joelma dedica gravação em Portugal a artista amazonense Juarez Lima; vídeo

Em 2025, o nome de Tamires voltou aos holofotes quando ela denunciou Davi por violência psicológica. De acordo com a imprensa baiana, o Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou a acusação e tornou o ex-BBB réu no caso.

A Fazenda 17 estreiou nesta segunda-feira (15) na Record TV, com 26 participantes e duas figuras “infiltradas” com missões secretas nos primeiros dias de jogo — dinâmica que promete mexer com a disputa. Adriane Galisteu segue no comando do programa.

 

