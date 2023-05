Amigo é suspeito do assassinato de ator Jeff Machado

A notícia da descoberta do corpo de Jeff Machado, que estava desaparecido desde janeiro, causou grande choque nesta quarta-feira, 24. Após relatos de uma amiga de infância, a esteticista Cintia Helsenderger, a polícia tem como principal suspeito do assassinato um suposto amigo do ator, identificado apenas como Bruno.

O corpo dele foi encontrado concretado dentro de um baú enterrado no quintal de uma residência em Campo Grade, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cintia contou durante uma entrevista que, há cerca de quatro anos, Jeff apresentou esse “novo amigo”. Na conversa que os dois tiveram, o ator revelou que a amizade repentina começou quando ‘Bruno’ lhe ofereceu uma proposta de emprego melhor no meio artístico.

Ao jornal o Globo, Cintia relembrou que o ‘novo amigo’ em pouco tempo já frequentava a casa de Jeff e tomava conta da rotina do artista. Ele se apresentava como produtor e fotógrafo do ator. Ainda segundo ela, o homem é branco, possui estatura média, usa barba e tem cerca de 40 anos.

“Ele me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff”, contou a esteticista ao jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o relato de Cintia, o homem frequentava constantemente a casa do ator, mas morava em Campo Grande, mesmo bairro onde o corpo de Jeff foi encontrado.

O suspeito chegou a comunicar a família que Jeff teria viajado a trabalho quando a mãe, Maria das Dores, notou a ausência do filho. Ela recebeu mensagens, mas desconfiou que não eram do filho por conta dos termos que eram usados no diálogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais sobre Jeff Machado em: Corpo do ator Jeff Machado é encontrado concretado e enterrado dentro de baú clicando aqui.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST