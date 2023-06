Andressa Urach anuncia que desistiu de processo contra Igreja Universal: “abri mão dos R$2 milhões”

A influenciadora Andressa Urach anunciou em seu canal no Youtube que desistiu do processo que movia contra a Igreja Universal do Reino de Deus em que pedia R$ 2 milhões, como ressarcimento as doações que fez à igreja quando se converteu.

Ela deixou claro que as mudanças pelas quais vem passando na vida fizeram com que ela decidisse esquecer as mágoas contra a igreja. Urach retornou a religião após um período em que se desviou e chegou a criar conteúdo para a plataforma adulta OnlyFans.

“Se a minha mágoa foi pública, eu postei, acho que o perdão também tem que ser público. Quero pedir perdão à igreja Universal, ao Bispo Macedo, à dona Cristiane, ao Bispo Renato, aos pastores e aos obreiros”, diz ela no vídeo.

“O perdão liberta, e eu, graças a Deus, consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase três anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve”, finalizou.

Por fim, Andressa conta que acredita que o dinheiro não iria fazer ela se sentir melhor: “Quando foi marcada a audiência, começou a me dar uma inquietação muito grande. Pensei que se esse dinheiro voltasse para mim, não iria me trazer paz. Claro que eu gostaria muito de ter esse dinheiro, mas ele já foi. Que seja usado para salvar almas, e que Deus abençoe e prospere a Igreja Universal”, revela.

