Andressa Urach é criticada por levar o filho de 17 anos para boate de entretenimento adulto

A ex-missionária, Andressa Urach voltou a render polêmicas nas redes sociais nessa sexta-feira (7/7) ao levar Arthur, seu filho de 17 anos, para a boate adulta Gruta Azul, em Porto Alegre, onde atua com apresentações de danças sensuais.

Ele fez um post no Instagram onde mostrou o adolescente já dentro do estabelecimento e escreveu: “Olha quem veio se divertir”. Na imagem, mãe e filho aparecem sorrindo enquanto Urach usa um sutiã super decotado como figurino para sua apresentação.

O ex-marido da modelo, Thiago Nunes Lopes, que é pai do filho mais novo dela, criticou Urach pela atitude. “Eutímica do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no p*teiro para olhar a mãe se esfregando com outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão para a sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade”, disparou ele.

O ex-marido ainda adicionou: “Paciente psiquiátrico bebendo. E ainda quer ‘criar’ (entregar pra estranhos) um bebê”.

No Threads, nova rede social, o primogênito afirmou que não liga para os julgamentos: “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora”, escreveu. Embora Arthur Urach seja menor de idade, ele foi emancipado por Andressa aos 16 anos.

Após retornar à igreja, Andressa Urach pegou seus fãs e seguidores de surpresa ao insinuar que vai voltar a se prostituir. A modelo postou, em seu perfil do Instagram, que estará presente em uma boate de entretenimento adulto, no dia 17 de junho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A casa é conhecida por oferecer experiências com garotas de programa e acompanhantes de luxo.

VEJA: Andressa Urach leva filho de 17 anos em boate que trabalha e gera polêmica na web. pic.twitter.com/20d1BaWv4i — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023

Andressa Urach leva seu filho menor de idade para “se divertir” em boate adulta onde trabalha. pic.twitter.com/Y8VOagb9UU — HABLE MAIS (@hablemaiis) July 8, 2023

