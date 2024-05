Anitta critica Lira e Pacheco ao falar sobre tragédia no Rio Grande do Sul

Tragédia no Rio Grande do Sul – Anitta usou as redes sociais, nesta sexta-feira (10), para criticar a atuação do Congresso Nacional em relação à tragédia em Rio Grande do Sul, especialmente dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A cantora afirma que o Congresso tem atacado a natureza durante anos e que as fortes chuvas e enchentes que afetam as cidades gaúchas são resultados disso

Na postagem, Anitta diz que enquanto o Rio Grande do Sul está embaixo d’água, “tem deputado e senador querendo se aproveitar e passar a boiada. Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza”.

A cantora continuou a crítica: “Não vamos deixar. É hora de defender nosso país contra essa gente. O Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta”, complementou.

A artista ainda fez um pedido aos fãs e seguidores: “Meu pedido hoje, alem de continuar ajudando as vítimas, é pra gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente”.

Veja o vídeo