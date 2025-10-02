Anitta deixa Manaus novamente de fora dos ‘Ensaios da Anitta’ e frustra fãs

Notícias Caiu na Rede! – A cantora Anitta revelou oficialmente, nesta quinta-feira (2), as datas da turnê de pré-Carnaval “Ensaios da Anitta 2026”, um dos eventos mais aguardados pelos fãs. Pela primeira vez, a artista levará sua maratona de shows ao Norte do Brasil. No entanto, a grande expectativa dos fãs de Manaus não se confirmou: a capital amazonense ficou de fora da rota, e a cidade escolhida foi Belém, no Pará.

O show em Belém abrirá a temporada de apresentações, marcado para o dia 10 de janeiro de 2026. “Espero que o público fique tão feliz quanto eu por começarmos a turnê por lá. Não espero menos que muita jogação, barulho e dança do jeito que a ocasião pede”, declarou a cantora em entrevista.

Além de Belém, outras sete cidades estão confirmadas: Fortaleza (11/01), Recife (17/01), Brasília (18/01), Campinas (24/01), Rio de Janeiro (25/01), Belo Horizonte (07/02) e São Paulo (08/02).

A decisão gerou frustração entre o público manauara, que aguardava ansiosamente a confirmação de sua cidade na agenda, especialmente depois do anúncio de que a região Norte seria contemplada pela primeira vez. Nas redes sociais, fãs de Manaus expressaram decepção e questionaram os motivos da exclusão.

Repercutiu nas redes sociais o comentário da influenciadora Naiara Arruda, que defendeu a cantora e explicou que a logística e isolamento geográfico do Amazonas podem ter sido o motivo de Anitta não incluir a capital amazonense.

“Mais uma vez Manaus ficou fora do calendário de eventos dela. Depois eu descobri que toda a estrutura de palco dos Ensaios da Anitta é dela. Então ela leva toda a estrutura, monta no lugar e ai Manaus ficaria muito inviável porque ela teria que trazer tudo de Balsa, seria mais caro, mais demorado porque são 7 dias para ir e 7 dias para voltar. Por isso um dos motivos de Manaus ter ficado de fora mais uma vez. Isso me fez refletir que Manaus está vivendo um super isolamento geográfico”, disse.