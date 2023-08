Anitta é indicada pelo clipe ‘Funk Rave’ ao VMA 2023

Anitta, de 30 anos, foi indicada ao MTV Video Music Awards (VMA) 2023, na categoria “Best Latin”, no prêmio de Melhor Clipe Latino com o vídeo de “Funk Rave”. A indicação foi anunciada pelas redes sociais do evento.

A garota do Rio vai concorrer com “Despechá” de Rosalía, “WHERE SHE GOES” de Bad Bunny, “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado e Peso Pluma, “Un x100to” do Grupo Frontera e Bad Bunny, e “TQG” de Karol G e Shakira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estou muito feliz em ser mais uma vez indicada ao VMA! Dessa vez com um funk, um projeto que estou realizando com tanto carinho e que gravei em uma favela. É lindo. Me sinto muito honrada e emocionada”, se empolgou a cantora.

A cerimônia do MTV Video Music Awards está marcada para o dia 12 de setembro, às 21h (horário de Brasília).

Redação AM POST