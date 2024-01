Anitta enlouquece fãs após comentar em foto de Isabelle Nogueira

Anitta fez um comentário no perfil de Isabelle Nogueira no Instagram e atraiu a atenção de diversos internautas nesta terça-feira (30). A intérprete, que passou a acompanhar a manauara, expressou seu apreço pelo Festival de Parintins.

“Amo Festival de Parintins. Espetáculo”, declarou a cantora em uma das imagens da Cunhã-Poranga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presença da cantora Anitta agitou as redes sociais ao seguir a Cunhã-Poranga, Isabelle Nogueira, em sua conta oficial no Instagram. Essa decisão originou uma série de observações entre os usuários da internet. Muitos interpretaram isso como um considerável apoio para o ‘Paredão’ que a cunhã está enfrentando desde a noite de domingo (28) no Big Brother Brasil (BBB 24).

“Anitta começou a seguir Isabelle no Instagram, indicando que temos duas das maiores bases de fãs do mundo do nosso lado: os boviners e os anitters. O próximo passo é conquistar os swifties”, comentou um seguidor.

Redação AM POST