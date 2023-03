Anitta expõe conversa e diz que vai ‘meter a colher’ na relação de Lexa e Guimê após assédio do cantor no BBB23

Redação AM POST*

Nesta quinta-feira (16), Anitta publicou uma conversa no WhatsApp em que pede para sua agente de viagens confirmar Lexa em uma viagem, que a cantora está organizando para comemorar o aniversário de 30 anos de idade. A decisão da artista aconteceu após as atitudes do marido da amiga, MC Guimê na festa do BBB23 na noite de quarta-feira (15/3), quando o cantor não somente apalpou a bunda de Dania Mendez várias vezes, mas também teria tentado tocar nos seios da mexicana.

A poderosa também revelou que vai sim ‘meter a colher’ no relacionamento da amiga mesmo que depois os dois se acertem.

“Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo… Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, disse Anitta. “Desculpa expor, mas foi só para garantir que você não vai fugir da trip [viagem]. Te amo”, acrescentou ela para Lexa.

A polêmica

Durante a Festa do Líder, o cantor, que estava bastante alcoolizado, ‘alisou’ Dania Mendez mais de uma vez e passou a mão no corpo dela sem permissão. Na internet, os internautas acusaram o ato de assédio. Lexa, por sua vez, publicou uma carta aberta no Instagram, e afirmou que não vai mais assistir o BBB23.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa”, escreveu ela.

Ela também relatou como está se sentindo após o episódio. “Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu estou arrasada. No fundo do poço. Machucada. E não tenho forças para nada”, seguiu a cantora.

“Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, finalizou Lexa.