Anitta participa de retiro espiritual de R$ 11 mil: ‘Luta contra ego’

Anitta compartilhou, neste domingo (08), registros de sua participação em um retiro espiritual, intitulado como Imersão de Reprogramação para a Regestação, de R$ 11 mil. A cantora, de 30 anos, passou cinco dias em Varginha, Minas Gerais.

Anitta foi acompanhada de sua empresária, Amanda Gomes, e a irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral. O retiro tem o propósito de “limpeza, alinhamento e reprogramação do sistema energético”.

Além da hospedagem em um sítio e mentoria, o retiro inclui alimentação completa. No Instagram, a artista publicou um relato sobre a experiência.

“Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces… você teria coragem? (…) Embarcar no auto conhecimento é um caminho sem volta, doloroso, intenso, profundo mas milagroso, cura verdadeiramente”, disse.

“Abre as portas pra você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego. A luta contra o meu foi difícil, mas depois de 1 ano, depois de visitar minha mentora pela 3ª vez, hoje depois de 5 dias desconectada de tudo e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem ”

“Olhar pra dentro não é fácil, olhar seu medo, conversar com ele, olhar pros seus defeitos, aprender a amá-los, encontrar com seu ego e entendê-lo, lutar contra este poder que conhece todas as suas fraquezas tão intimamente e não vai pensar duas vezes antes de usá-las pra tentar te fazer desistir. É difícil, mas é libertador. Gratidão”, agradeceu Anitta.

Redação AM POST