Anitta rompe contrato com gravadora Warner Music após polêmica

Redação AM POST

A cantora Anitta anunciou nesta terça-feira, 4, o rompimento do contrato com a gravadora Warner Music, em comunicado publicado em inglês nas redes sociais. O anúncio surgiu após uma insatisfação da artista com a produtora musical.

Na mensagem, Anitta diz que ambos decidiram seguir caminhos separados, mas agradece a empresa pelo apoio. “Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio”, diz trecho.

Com contrato internacional assinado com Warner Music desde 2013, Anitta já havia manifestado insatisfação com a gravadora algumas vezes e fez questão de expor publicamente.

“Se tivesse uma multa pra pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina… se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”, expôs.