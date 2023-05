Anitta será uma das atrações da final da Champions League 2023

Na manhã desta quarta-feira, 24, a Uefa Champions League anunciou pelas redes sociais que a cantora Anitta, de 30 anos, será uma das atrações do show de abertura da final do campeonato que acontecerá no próximo dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, entre Manchester City e Inter de Milão.

Segundo a organização, a cantora brasileira se apresentará ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. “Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, disse Anitta sobre a oportunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grandes artistas também já performaram no intervalo da competição europeia, como Black Eyed Peas (2017), Dua Lipa (2018), Imagine Dragons (2019), Selena Gomez (2021) e Camila Cabello (2022).

Redação AM POST