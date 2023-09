O influenciador digital Felipe Neto anunciou neste sábado (30) que vai se afastar do YouTube e explicou que precisa “repensar algumas rotas” de conteúdo e de patrocínio do canal. Após apoiar o presidente Lula nas campanhas eleitorais do ano passado, Felipe Neto disse ter zerado seus patrocínios.

Veja mais sobre politica no BR e AM Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

“É importante que vocês lembrem que pra que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porradaria pública, eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O youtuber declarou apoio a Lula, nas eleições presidenciais do ano passado, que disputava o cargo com Jair Bolsonaro, afirmando que fez a escolha para derrotar o “monstro genocida”.

Felipe detalhou que conseguiu administrar a queda no orçamento de suas empresas, mas que as mudanças recentes o fizeram repensar sua relação com o canal do YouTube.

Ele anunciou as novidades após explicar para os fãs sobre a falta de novos episódios da “Saga Minecraft”, um de seus maiores projetos nos últimos meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*