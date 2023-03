Após assédio de Guimê no BBB23, Lexa diz estar decepcionada e afirma que não vai mais acompanhar o programa

Redação AM POST*

A cantora Lexa publicou uma carta aberta no Instagram, e afirmou que não vai mais assistir o BBB23. A decisão da artista aconteceu após as atitudes do seu marido, MC Guimê na festa do reality na noite de quarta-feira (15/3), quando o cantor não somente apalpou a bunda de Dania Mendez várias vezes, mas também teria tentado tocar nos seios da mexicana.

Lexa disse não reconhecer as atitudes do esposo, apesar de conviver com ele há nove anos. “Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa”, escreveu ela.

Ela também relatou como está se sentindo após o episódio. “Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu estou arrasada. No fundo do poço. Machucada. E não tenho forças para nada”, seguiu a cantora.

“Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, finalizou Lexa.

Na web, internautas acusam MC Guimê e Cara de Sapato de assédio contra a mexicana – o lutador tentou beijá-la, mesmo ela falando que não queria. Os fãs do BBB23 pedem que ambos sejam punidos com expulsão do programa.

A equipe de Dania já se pronunciou sobre os atos de MC Guimê, falando que ele agiu como o “típico homem que abusa”. Desde a madrugada, Lexa já retirou o nome do cantor de seu perfil.

