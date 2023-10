Após surgir pint de conversa picante, Renan Bolsonaro nega relacionamento com ex-assessor e diz que acusação pode ter motivação política

Alegações de relacionamento amoroso entre Renan Bolsonaro e seu ex-assessor Diego Pupe estão causando polêmica. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Renan negou as acusações e afirmou que a relação entre os dois era apenas de amizade e sugeriu que a atuação do seu ex-funcionário é a mando de Lula.

As supostas evidências apresentadas por Diego Pupe foram divulgadas publicamente, mostrando uma intimidade que sugere a existência de um relacionamento amoroso entre ele e Renan Bolsonaro. A mensagem em questão teria sido lavrada no 18º Cartório do Distrito Federal.

Leo Dias leu mensagem que o ex-assessor afirma ter sido encaminhada por Renan: “Eu te amo cara, mas não termina comigo por conta disso. já não quer transar comigo agora, vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui no meu quarto. Para de show, por favor”.

Renan reconheceu a existência do print e alegou que o ex-assessor teria feito uma ‘maldade’ com ele, insinuando que a mensagem teria sido criada por Pupe. Segundo o filho de Jair Bolsonaro, a amizade entre os dois já estava perto do fim em junho de 2022.

No entanto, Renan foi além e especulou que o ex-assessor teria enviado a mensagem a mando do governo Lula (PT). Ele mencionou a existência de um áudio de Pupe falando com um conhecido que trabalha atualmente no governo, sugerindo uma possível motivação política por trás das acusações.

“Tem um áudio dele falando com um conhecido que trabalha atualmente no governo Lula. Talvez esteja fazendo isso a mando do outro lado“, disse.

Renan negou veementemente qualquer envolvimento romântico e afirmou que a relação entre os dois era puramente amigável. Ele destacou que não tem preconceitos e que a amizade entre eles existia independentemente da orientação sexual de Pupe.

Redação AM POST*