Assista a apresentação de Anitta na final da Liga dos Campeões

A cantora Anitta fez a abertura da final da Liga dos Campeões 2022-23, no estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia, neste sábado (10).

Ela usou uma roupa com o nome de Vini Jr, craque do Real Madrid foi vítima de racismo na Europa nas últimas semanas. A cantora brasileira levou o funk carioca para a apresentação, cantou uma música nova: “Funk Rave”, uma parceria com o DJ Gabriel do Borel e abriu a apresentação com o hit “Envolver”.

Anitta afirmou que torcerá para o Manchester City, por causa do goleiro Ederson. O time inglês busca o primeiro título.

Redação AM POST*