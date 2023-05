Assista: Agenor Tupinambá se pronuncia após ser acusado de usar ‘vaquinha’ para comprar tênis de R$15 mil

Redação AM POST*

O influenciador Agenor Tupinambá, 23 anos, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (9) após ser acusado de comprar um tênis de luxo, de quase R$ 15 mil, com o dinheiro de “vaquinha virtual”, que arrecadou R$ 76 mil, para pagamento de multas que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(Ibama) aplicou nele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No stories do Instagram, Tupinambá rebateu a acusação e disse que o tênis foi presente de um amigo e que teria recebido o sneaker há muito tempo.

“O povo não perdoa nada. Eu fui postar a foto desse tênis. Eu já tinha ganhado há muito tempo. O povo inventa, né? Eu ganhei do Marinho [Bello] há muito tempo. Eu já tinha usado. Então, eu nem me preocupo com esse tipo de coisa”, disse ele revoltado com a situação.

O influencer da capivara Filó chegou a publicar o extrato com o valor recebido da “vaquinha” para comprovar que não retirou o dinheiro para a compra do tênis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vou reforçar o que já prometi: eu não vou lucrar nenhum real com essa história que me fez tão mal. O valor da ‘vakinha’ é para custear as multas e o processo, e qualquer valor que sobrar vou fazer ações sociais e doações.”, finalizou o tutor da Filó.

Agenor e a deputada estadual Joana Darc (União) foram a São Paulo ontem (8) dar entrevistas após repercussão nas redes sociais do resgate da capivara Filó de dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, para retornar a fazenda do jovem em Autazes (distante 113 quilômetros da capital).

Na noite dessa segunda-feira (8), os dois foram entrevistados ao vivo pelos influencers Camila Loures e Lucas Guimarães, donos do Pod Cats.