Assista: Anahí revive Mia Colucci e fãs de ‘Rebelde’ comemoram: ‘Ela está de volta’

Redação AM POST

Na tarde desta quarta-feira, 22/03, Anahí Portilla deixou os fãs impressionados ao compartilhar o seu mais novo visual em seu perfil no Instagram.

Através dos Stories, a eterna Mia Colucci de Rebelde mexicano compartilhou alguns registros no salão de beleza. Esbanjando beleza, a atriz provou que está preparada para entrar na turnê mundial do RBD, Soy Rebelde Tour, ao lado de Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann.

Além dos fios mais loiros, Anahí compartilhou o momento em que cortou a franjinha: se divertindo com a transformação, a cantora soltou um gritinho após fazer a marca registrada de Mia, que dá vida na série.

É claro os fãs não perderam a oportunidade e ficaram ansiosos com a novidade. “MEU DEEEEEUS DO CÉU, a anahi de mia colucci em 2023”, disparou um no twitter. “Anahi voltando com a franjinha da mia DULCE MARIA FAÇA SEU TRABALHO E VOLTE COM O CABELO VERMELHO”, disparou outra. “MEU DEUS EU TÔ APAIXONADAAAAAAA ANAHI DE FRANJA EU TE AMOOOOO”, se apaixonou uma terceira.

MEU DEUS EU TÔ APAIXONADAAAAAAA ANAHI DE FRANJA EU TE AMOOOOO pic.twitter.com/DUyrLZflKs — mariana (@rbdchvz) March 22, 2023

