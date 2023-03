Assista: Anitta cumpre promessa e leva Lexa para viagem de aniversário após polêmica de MC Guimê

Redação AM POST*

Anitta viajou na companhia de Lexa e Duh Marinho, na noite desta segunda-feira (27) para sua terceira festa de aniversário. A poderosa já tinha confirmado a presença de Lexa na viagem depois de a cantora lamentar as atitudes de seu marido MC Guimê, acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez, no “BBB 23”, no último dia 16.

A artista disse que metia a colher no relacionamento da amiga e compartilhou o print de uma conversa com uma agente de viagens pedindo para a profissional ajustar os detalhes da viagem de Lexa. “Desculpa expor, mas foi só pra garantir que você não vai fugir da trip. Te amo”, escreveu Anitta.

Desculpa expor mas foi so pra garantir que vc não vai fugir da trip 😬 te amo ♥️ — Anitta (@Anitta) March 16, 2023

As comemorações do aniversário da Patroa tiveram início na última sexta-feira, em uma casa de festas localizada em Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo. Entre os convidados, estavam Billie Eilish e Lil Nas X, atrações internacionais do Lollapalooza Brasil.

