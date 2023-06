Assista: Anitta lança clipe que mostra ela em polêmica cena de sexo oral em beco de comunidade

A cantora Anitta matou a curiosidade do público e lançou nesta sexta-feira (23) o clipe da canção inédita “Funk rave”, que tem a polemica cena em que ela aparece simulando sexo oral, numa das vielas da comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o vídeo foi gravado.

O clipe foi gravado em janeiro deste ano e a cena em que a funkeira aparece simulando sexo oral vazou e viralizou nas redes sociais, após um morador do local registrar o momento por meio de aparelho celular.

Após a repercussão do vídeo, a cantora ressaltou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a sequência se tratava de “uma das cenas de um projeto audiovisual”. O registro, no entanto, viralizou rapidamente, e, em menos de 24 horas, o modelo carioca Yuri Meirelles — com quem Anitta protagoniza a passagem erótica — viu seu número de seguidores no Instagram crescer 20 vezes (hoje, ele ostenta mais de 140 mil admiradores na rede social). Daí em diante, o rapaz passou a receber incontáveis mensagens, com cantadas, nudes, fotos sensuais.

Vídeo de Anitta fazendo sexo oral viraliza na web pic.twitter.com/TKZsyc9QQb — AM POST (@portalampost) January 26, 2023

Questionada pelo gshow sobre o conceito por trás do momento, Anitta não escondeu que o planejamento sempre foi esse.

“Fiquei com medo do clipe ser conhecimento como aquele do sexo oral? Jamais! Eu falo para minha equipe que é o clipe do sexo oral. Medo não é minha palavra! […] A ideia era essa. Jamais teria medo”, disse.

