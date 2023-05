Assista: Após assumir romance a distância Agenor Tupinambá descobre ‘traição’

Redação AM POST*

O influencer, Agenor Tupinambá, 23 anos, conhecido nas redes sociais pelas polêmicas envolvendo a capivara Filó, revelou neste último domingo (14), que se encontrou pela primeira vez com seu namorado, Lucas Leite, com quem tinha relacionamento a distancia há 1 anos.

Após a divulgação do relacionamento surgiu nas redes sociais vídeo de um homem acusando Lucas Leite de ter traído Agenor pois estaria namorando outra pessoa no fim de 2022.

“O seu calendário Lucas tem o que, semanas? Porque até esses dias vocês está aqui namorando o David no Mato Grosso. O garoto passou a virada do ano junto com todo mundo aqui, com meu grupo de amigos todos, e agora tá há um ano namorando com o moço da capivara. Dá uma estudada Agenor, uma analisada ai”, revelou.

Recentemente, Agenor Tupinambá esteve envolvido em outra polêmica. Ele, que chegou a arrecadar mais de R$83 mil com uma vaquinha online para o suposto resgate de sua capivara no IBAMA, foi duramente criticado ao ser entrevistado no PodCats com um tênis avaliado em mais de 14 mil reais. Rapidamente, o influenciador foi acusado de ter usado o valor da arrecadação, que tinha como meta, bem menos da metade do valor arrecadado: R$17 mil.

🚨FAMOSOS: Após Agenor assumir o seu relacionamento, internautas descobriram que Agenor era amante, pois seu web namorado tinha outro também. pic.twitter.com/WxwpIW9urk — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2023

O encontro entre os apaixonados aconteceu após um ano de namoro a distância, o que acabou gerando uma onda de comentários na internet.