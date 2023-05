Assista: Após dançar funk em festa infantil, mulher se defende: ‘Faria tudo de novo’

Nesta quarta-feira, 24, Brenda Azevedo se pronunciou após receber duras críticas depois de dançar funk no aniversário de três anos da filha, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 23. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Na gravação feita por um convidado, ela aparece usando um vestido transparente e se esbaldando no salão da festa infantil ao som de “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta. Brenda se revoltou com as críticas.

“As pessoas estão indignadas, porque eu estava dançando com uma roupa transparente. Estão me atacando, me xingando e dizendo que vão me botar no Conselho Tutelar. Não vejo nada demais nisso. Vejo tanta coisa pior”, disse a mulher sobre a repercussão do episódio.

“Minha família está horrorizada. Como as pessoas fazem mal para as outras nas redes sociais? Me chamando de coisas horrorosas. Estou indignada, apavorada. Minha filha ficou super feliz, os convidados gostaram. Tristeza para uns, alegria para os outros”, continuou.

“Nunca ia imaginar que isso ia viralizar assim. Todo mundo me chamando de escrota, de safada. Até famosos comentando… Baixaria! Falando coisas absurdas sobre mim, que eles fazem coisas piores. Batem em mulheres, que mostram os peitos e aí vocês deixam o like. São ídolos. E fazem isso comigo. Por que tudo isso?”, questionou ela.

“A filha é minha, o dinheiro é meu, o corpo é meu. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu faria tudo de novo. Vão viver, ser felizes! As pessoas que ficam comentando são oprimidas. (…) Estou apavorada. Vocês estão me deixando com medo.”, finalizou Brenda após dizer que estava com medo de como o episódio pode repercutir sobre a filha.

