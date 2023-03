Assista: Apresentadora da Rede Amazônica comete gafe e conta fofoca de amiga ao vivo sem perceber: ‘história do chifre’

Redação AM POST*

A apresentadora do Jornal do Amapá, Aline Ferreira, da Rede Amazônica de Macapá, cometeu uma gafe na última terça-feira (21) ao vivo durante o telejornal- revelando sem querer uma fofoca de uma amiga. Falando com alguém atrás da câmera, a jornalista contou que sua amiga foi traída pela namorada e, mesmo assim, não terminou com ela.

Durante o JAP 1, programa de notícias do horário do almoço, Ferreira espera o aviso de ‘ao vivo’ com o celular na mão, rapidamente ouvindo um pedaço do áudio de sua amiga. Logo depois, ela coloca o aparelho de lado e fala que vai ouvir depois porque precisa se “concentrar na história do chifre”.

É depois disso que a jornalista conta sobre o caso para alguém por trás das câmeras, falando que “a nossa amiga” encontrou a namorada com outra no bar lounge Detroit, na capital Macapá.

“Meu Deus, história do chifre, vou ouvir depois porque eu preciso me concentrar na história”, diz Aline Ferreira, continuando: “Acredita que a nossa amiga encontrou a mulher dela com outra no Detroit e não terminou, culpou a mulher que tava beijando a mulher dela?”, disse.

