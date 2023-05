Assista: Apresentadora é acusada de maltratar chef ao vivo durante o programa ‘Vida Melhor’

Nessa terça-feira, 23, a apresentadora do Vida Melhor, da Rede Vida, Cláudia Tenório, de 53 anos, está sendo acusada de destratar o chef Esdras de Lucia ao vivo durante o programa.

Esdras publicou um vídeo nas redes sociais que repercutiu após participar do programa. O chef afirmou que Claudia o tratou mal e foi impaciente com ele sem motivo algum durante o programa. “Debochou da minha cara”, lamentou ele.

“Ela queria me dar aula. Foi uma sensação horrorosa, ela não só queria me dar aula, como ela também não teve paciência nenhuma comigo ao vivo, tipo a Patrícia Poeta e o Manoel Soares [no Encontro]”, continuou o chef em seu desabafo.

“Ela entrou com outro quadro, debochou da minha cara. Se você vai tentar falar alguma coisa é mimimi, mas será que se eu fosse branco ela me trataria desse mesmo jeito? Um desrespeito com as pessoas, estou envergonhado, mas não sou eu que tenho que pedir desculpas.”, comentou ele.

“Me senti muito mal, ela me fez sentir super desconfortável ao vivo! Não bastasse querer me ensinar a fazer a receita, me interrompeu várias vezes, sem contar o desdém com o público alvo da receita, que são os diabéticos”, escreveu Esdras na legenda do vídeo.

Redação AM POST